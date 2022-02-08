РИАМО - 8 фев. Газоснабжение в Мытищах после пожара на газопроводе восстановят до конца вторника. Последствия аварийной ситуации устраняют 6 бригад филиала «Север», сообщается в аккаунте «Мособлгаза» во «ВКонтакте».

Во вторник в поселке Беляниново во время несанкционированных земляных работ по уборке снега сторонняя организация повредила полиэтиленовый газопровод высокого давления. Из-за этого произошло возгорание.

Работы велись без согласования с газовой службой. От газа отключили 100 домовладений деревни Погорелки и 28 домов СНТ «Яуза», частный детский сад.

По данным на 15:00, были завершены сварочные работы, другие работы по восстановлению газоснабжения продолжались. Возгорание было локализовано, угрозы для жизни и здоровья жителей нет. На месте происшествия проводится ремонт.

«Мособлгаз» напомнил, что проведение любых земляных работ в Подмосковье должно быть согласовано с газовой службой.