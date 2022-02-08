РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 9 февраля проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Мероприятие «Детское кресло» будет проводиться в целях профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей.

Водителям напомнили о том, что перевозка детей в возрасте до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

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