РИАМО - 8 фев. Федеральный Минздрав выпустил приказ, в соответствии с которым с 21 февраля россияне смогут получать QR-коды при положительном тесте на антитела к Covid-19, сообщает Газета.ru.

Так, с 21 февраля в медсертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенной болезни будут заносить данные о положительных результатах исследования на наличие антител к Covid-19.

С начала пандемии в России зарегистрировали 13 147 666 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что иммунитет к коронавирусу у вакцинированных сохраняется гораздо дольше, чем у перенесших заболевание. Прививки от Covid-19 россиянам делают бесплатно.