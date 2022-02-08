РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В 2022 году в подмосковном Домодедове планируют газифицировать 79 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Во вторник на брифинге в Домодедове обсудили социальную газификацию.

«Городской округ Домодедово вошел в топ-8 городских округов с запросом на газификацию. 104 населенных пункта у нас стоит задача газифицировать. В 2021 году газифицировали 25 населенных пунктов. На этот год остается 79. На сегодняшний день мы в пяти населенных пунктах ведем работу», - сказал Баранов.