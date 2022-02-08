РИАМО - 8 фев. Короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова стал номинантом на премию «Оскар», сообщает Газета.ru.
Лента российского режиссера будет соревноваться в своей номинации с мультфильмами Affairs of the Art, Bestia, Robin Robin и The Windshield Wiper.
Картина посвящена любовному треугольнику боксера Евгения, балерины Ольги и хореографа, который ухаживает за балериной.
«Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — заявил режиссер, член Американской киноакадемии Константин Бронзит.
Отличительной стороной «БоксБалета» относительно других российских короткометражек стала его ориентация на взрослую аудиторию.
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