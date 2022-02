РИАМО - 8 фев. Короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова стал номинантом на премию «Оскар», сообщает Газета.ru.

Лента российского режиссера будет соревноваться в своей номинации с мультфильмами Affairs of the Art, Bestia, Robin Robin и The Windshield Wiper.

Картина посвящена любовному треугольнику боксера Евгения, балерины Ольги и хореографа, который ухаживает за балериной.

«Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — заявил режиссер, член Американской киноакадемии Константин Бронзит.

Отличительной стороной «БоксБалета» относительно других российских короткометражек стала его ориентация на взрослую аудиторию.