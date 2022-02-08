РИАМО - 8 фев. Поликлиника, которая открылась в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе, сможет обслуживать около 20 тыс. человек и рассчитана на 100 посещений в смену, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Сейчас люди часто болеют, и от вашей (врачей – ред.) работы многое зависит. Самые большие проблемы у нас в амбулаторном звене. Стараемся модернизировать поликлиники, и даже в условиях ковида за бюджетные и внебюджетные средства реализуем большие проекты. Этот микрорайон новый, его строит компания ПИК, опережающими темпами сдает социальную инфраструктуру. Важно, что тут будет школа на 1700 мест, есть детский сад. Балашиха – самый большой городской округ, мы здесь должны успевать», – сказал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе общения с врачами.

Поликлинику открыли за счет средств инвестора. Она располагается на первом этаже жилого дома. В ней есть 2 отделения – для детей и взрослых. Там установили всю нужную технику для функциональной диагностики, специализированное офтальмологическое оборудование. Организована работа кабинетов «Фильтр-бокс», где будут принимать пациентов с респираторными вирусными инфекциями.

В поликлинике постоянно работают педиатры, участковые терапевты, терапевт и педиатр неотложной помощи, процедурные медсестры. Другие профильные специалисты, такие как офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, будут приезжать раз в неделю из поликлиник №1 и №7 после того, как будет восстановлен плановый прием взрослых пациентов. Сейчас плановый прием во взрослом отделении приостановлен, там принимают только пациентов с симптомами ОРВИ.

Терапевт Ольга Шинкаренко переехала в Балашиху из Белгорода. Ей понравилась губернаторская программа соципотеки, сейчас специалист ищет квартиру. Она также получает компенсацию за аренду жилья, которую платят медработникам с этого года.

«13 января я подала заявку через портал mosreg.ru, и вчера мне уже пришли деньги. Каждый месяц буду получать в районе 20 тыс. рублей, пока не куплю квартиру. Это очень хорошая мера поддержки», – поделилась Шинкаренко.