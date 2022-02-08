РИАМО - 8 фев. Поликлиника, которая открылась в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе, сможет обслуживать около 20 тыс. человек и рассчитана на 100 посещений в смену, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Поликлинику открыли за счет средств инвестора. Она располагается на первом этаже жилого дома. В ней есть 2 отделения – для детей и взрослых. Там установили всю нужную технику для функциональной диагностики, специализированное офтальмологическое оборудование. Организована работа кабинетов «Фильтр-бокс», где будут принимать пациентов с респираторными вирусными инфекциями.
В поликлинике постоянно работают педиатры, участковые терапевты, терапевт и педиатр неотложной помощи, процедурные медсестры. Другие профильные специалисты, такие как офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, будут приезжать раз в неделю из поликлиник №1 и №7 после того, как будет восстановлен плановый прием взрослых пациентов. Сейчас плановый прием во взрослом отделении приостановлен, там принимают только пациентов с симптомами ОРВИ.
Терапевт Ольга Шинкаренко переехала в Балашиху из Белгорода. Ей понравилась губернаторская программа соципотеки, сейчас специалист ищет квартиру. Она также получает компенсацию за аренду жилья, которую платят медработникам с этого года.
«13 января я подала заявку через портал mosreg.ru, и вчера мне уже пришли деньги. Каждый месяц буду получать в районе 20 тыс. рублей, пока не куплю квартиру. Это очень хорошая мера поддержки», – поделилась Шинкаренко.
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