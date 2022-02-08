РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Жители северной части города Люберцы во вторник обратились в Единую диспетчерскую службу горокруга с сообщениями об отключении горячего водоснабжения и отопления, рассказал корреспонденту портала «РИАМО в Люберцах» представитель ЕДС.

Ранее в Instagram-аккаунте mylubertsy житель дома на улице 8 Марта пожаловался на коричневую воду из-под крана.

«Сообщений об аварии не было. Однако от ряда жителей поступили сообщения об отключении отопления и горячей воды. Возможно, это технологический сбой на ЦТП. Такой цвет воды может наблюдаться в течение 1-2 часов после восстановительных работ», - сообщил представитель ЕДС Люберец.