РИАМО - 8 фев. Жителей столицы, которые постоянно занимаются спортом, стало в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, их число выросло до 5,3 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В 2010 году физической культурой и спортом в столице занимались 2,1 млн человек.

В 2021 году активная спортивная жизнь в Москве начала восстанавливаться после ограничений из-за коронавируса в 2020 году.

На сегодняшний день в городе существует более 6 тыс. спортивных организаций, в которых работает свыше 50 тыс. человек. Развиваются 123 различных вида спорта.

Зимой в городе дополнительно заливаются под катки 1 260 спортивных площадок. Они находятся во дворах, парках, на школьных территориях.