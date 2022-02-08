РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Свыше 3 тыс. жителей Люберец пожилого возраста ходят на занятия клуба «Активное долголетие» в рамках президентского проекта «Демография», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Как включать и выключать компьютер, каким образом регистрироваться на сайтах и форумах, как пользоваться порталом госуслуг, что такое поисковики, серверы и чат-боты - азы компьютерной грамотности познают люберчане на специальных курсах, организованных в клубе «Активное долголетие». В век интернета и цифровых технологий подобные знания просто необходимы!» - сказал Ружицкий.

Занятия в компьютерном классе проходят 3 раза в неделю с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Сегодня в проект вовлечены более 3 тыс. люберчан.

Тот, кто хочет стать участником клуба, может зайти на областной портал dolgoletie.mosreg.ru, в мобильное приложение «Соцуслуги» или записаться по телефону: 8(495)554-61-21.