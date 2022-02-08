РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Мемориальные доски бывшему директору Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) Виктору Сабельникову и инженеру-конструктору Владимиру Симонову открыл глава городского округа Подольск Николай Пестов, сообщает пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ.

Доски открыли во вторник, в День науки в микрорайоне Климовск на доме №10/6 на улице Холодова, где они жили. Сабельников сделал многое как для градообразующего научного предприятия, так и для Подольска. На ЦНИИТОЧМАШ он проработал в общей сложности 43 года. Пришел на должность начальника научно-исследовательского отделения, затем в течение 29 лет стал директором института.

Перед Сабельниковым поставили задачу преобразования специализированного НИИ стрелкового и авиационного вооружения и стрелковых боеприпасов в многоотраслевой Центральный научно-исследовательский институт вооружения Министерства оборонной промышленности СССР. Он привлек сотни молодых специалистов из лучших вузов страны, обеспечил их жильем, создал условия для работы, привлек к сотрудничеству ведущие организации Академии наук и промышленности.

При Сабельникове жилищное строительство на Весенней достигло пика. Построили музыкальную школу, несколько детских садов, базы отдыха на Оке и в Прибалтике, пионерлагерь «Горки», молодежный жилищный комплекс. Производственные корпуса на основной территории и полигоне.

Пестов подчеркнул, что Подольск гордится, что на его предприятиях работали выдающиеся люди, оружейники с мировым именем. Сабельникова и Симонова объединяют тематика работы и глубокое, серьезное отношение к делу, высочайший профессионализм, личная скромность и настоящий патриотизм. Они жизнью своей доказали, что каждый на своем месте может вершить великие дела на благо нашей малой родины и Отчизны.

Заместитель генерального директора по науке – главный конструктор ЦНИИТОЧМАШ Виктор Щитов подчеркнул, что при Сабельникове ЦНИИТОЧМАШ занимал лидирующее положение в области новейших экспериментальных научных разработок. В эти годы провели существенные преобразования, разработали и приняли на вооружение высокоэффективные образцы вооружения и боеприпасы.

В качестве наиболее значимых достижений института отметил создание малокалиберного автоматного 5.45-мм патрона, разработку нескольких видов подводного и бесшумного оружия, создание 120-мм нарезного артиллерийского орудия и боеприпасов «Нона», наземной аппаратуры управления противотанковых комплексов «Фагот», «Конкурс» и «Корнет».