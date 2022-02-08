РИАМО - 8 фев. Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» должен бесплатно обеспечивать природным газом Вечные огни, сообщает Газета.ru.

Аналогично энергокомпания должна поставлять газ для периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Также это коснется тех мемориальных сооружений, которые расположены вне воинских захоронений.

Реализовать эту меру необходимо до 1 мая.

Ранее Путин заявил, что Россия последовательно отстаивает международное право, но при этом будет твердо защищать национальные интересы.