РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 фев. В здании пристройки к школе №20 Королева возобновят занятия после очистки кровли, сообщила директор учебного заведения Галина Осьмакова.

Из-за сильных осадков и оттепели возникла необходимость очистки кровли здания пристройки к школе. Родители учеников сообщили о протечке кровли, разводах от воды на стенах в здании пристройки. Школьников частично перевели на дистанционное обучение. Ученики начальной школы были переведены в основное здание.

«В связи с обильными снежными осадками возникла необходимость очистки кровли. С 5 по 8 февраля были произведены необходимые работы. С 9 февраля уроки продолжатся в штатном режиме, для начальной школы - в здании пристройки», - сказала Осьмакова.

Она добавила, что в настоящее время в пристройке протечек кровли нет. Очистка кровли от снега произведена своевременно.