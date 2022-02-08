РИАМО - 8 фев. Безудержное стремление питаться правильно и строго соблюдать диеты может иметь негативные последствия для организма. В частности, излишнее внимание к здоровому питанию может стать причиной расстройства пищевого поведения или орторексии, сообщает News.ru.

Нередко сторонники здорового питания воспринимают отступление от такого рациона как катастрофу. В результате у человека может сформироваться опасное состояние – расстройство пищевого поведения.

«Часто такое стремление вынуждает людей сильно ограничить рацион, повышается тревожность по поводу питания. Часто стремление «очиститься» для человека становится связкой: «если я ем плохую еду — значит, я плохой», и такие люди стремятся как раз правильно питаться», – отметила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Такое поведение может привести к сильному стрессу, если человек вынужден отойти от следования своей системе питания.

По словам Кругловой, с такими проблемами сталкиваются вегетарианцы, веганы, спортсмены и сторонники активного образа жизни.

Согласно результатам опроса, 46% россиян испытывают сильную тревогу, когда соблюдают диету. 20% респондентов отметили возникновение проблем с памятью, а 42% заявили о своей неспособности сосредоточиться.