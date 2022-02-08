РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 5 новых случаев коронавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 047 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 8 486 случаев коронавирусной инфекции.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 845 413 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 13 630 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 674 190 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.