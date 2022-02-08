РИАМО - 8 фев. В столице наблюдается снижение показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом за период с 31 января по 6 февраля по сравнению с предыдущей неделей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Среди совокупного населения снижение заболеваемости составило 26,1%. Упала заболеваемость среди детей: в возрасте от 0 до 2 лет – на 21%, от 3 до 6 лет – на 31,1%, от 7 до 14 лет – на 41,6%. Также на 23,4% меньше стали болеть и москвичи в возрасте от 15 лет.

Показатели заболеваемости, которые выявили специалисты, оказались ниже расчетных пороговых величин по совокупному населению на 5,7%.

В городе уже завершена кампания по вакцинации населения от сезонного гриппа. Согласно данным на 7 февраля, в Москве было привито от гриппа 7,299 млн человек, то есть 57,72% от всего населения. Показатель вакцинации от гриппа среди детей составил 65,43%.

В то же время в столице продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привиться можно в поликлиниках и общественных местах.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, сокращать время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, а также носить защитные маски. При появлении первых симптомов заболевания необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.