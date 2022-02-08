РИАМО - 8 фев. В Московском регионе в течение недели ожидается потепление, а с ним и оттепель. В такой период люди зачастую получают различные травмы, неудачно поскользнувшись, сообщает «Вечерняя Москва».

Наиболее частой зимней травмой является перелом лучевой кости. Обычно подобные травмы получают люди старше 35-40 лет.

«Самая распространенная травма в зимний период — перелом лучевой кости. Человек поскальзывается, при падении опирается на руку — косточка ломается. На втором месте — перелом лодыжки, голеностопного сустава. Важно понимать, что при падении чаще всего страдают верхние конечности или же копчик», — отметил травматолог Сергей Савченко.

В особой зоне риска находятся пожилые люди. Перед выходом на улицу в зимнее время им рекомендуется брать с собой трость с металлическим наконечником, он станет дополнительной опорой при ходьбе. Также не будет лишним надевать нескользящую обувь или ледоступы, которые крепятся почти к любому виду обуви.

«Основная профилактика зимних травм — чистка улиц, тротуаров, посыпание их песком, чтобы не было скольжения. Но если все же человек осознает момент падения, лучше падать с прижатыми к телу руками, сгруппировавшись. Но даже в этом случае есть риск сломать плечевую кость», — добавил Савченко.