РИАМО - 8 фев. Самец двугорбого верблюда по кличке Вениамин стал новым жителем центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в деревне Сычево в Волоколамском округе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Вениамину 2 года, он прибыл в центр из зоопарка в Ростове-на-Дону.

По прибытии в центр верблюд отправился на карантин, организованный Государственной ветеринарной службой. Мероприятия в рамках карантина будут проводиться в течение 30 дней.

В центре воспроизводства редких видов животных уже содержится самка двугорбого верблюда. Специалисты надеются, что в ближайшее время животные смогут произвести потомство.