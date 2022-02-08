РИАМО - 8 фев. Возможной причиной массового ДТП на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в столице стала потеря управления водителем машины Mercedes. В результате аварии 3 человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По предварительной версии, водитель Mercedes потерял управление автомобилем, когда двигался в сторону Московской области. В результате он столкнулся с впереди идущими машинами.

По данным полиции, в ДТП участвовали 6 машин. Также в аварии 3 человека пострадали, в том числе 1 получил тяжелые травмы. На месте инцидента работают следователи, сотрудники ГИБДД и медики.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Специалисты проверят, не находился ли предполагаемый виновник массовой аварии в состоянии опьянения.

Дорожное движение на месте аварии сейчас затруднено. Автомобилистов просят соблюдать внимательность и искать пути объезда.