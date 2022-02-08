РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Управляющая компания ООО «Акцент» по поручению Госжилинспекции Подмосковья произвела перерасчет более чем на 258 тысяч рублей за дополнительную услугу по охране жителям 17-этажного дома №2 на улице Шаталова в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Организация сняла начисления, которые неправомерно выставляли с декабря 2019 по ноябрь 2021 года. Общая сумма возврата собственникам 168 квартир дома по Шаталова, 2, составила 258 тыс. 960 рублей. Как оказалось, жители переплачивали за дополнительную услугу «Охрана» в течение 2 лет из-за того, что УК в одностороннем порядке увеличила размер оплаты. Заметив эту ошибку в платежке, собственники обратились в Госжилинспекцию», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В процессе предварительной проверки управляющая компания признала неправомерность выставленных начислений и произвела перерасчет в пользу собственников.

Решить проблемы такого рода в платежках жителей призвал службы и ведомства области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении. По его словам, одна из главных задач сделать единый платежный документ прозрачным и понятным.

«Это то, что беспокоит каждого человека, когда он говорит о ЖКХ. Должна быть понятная, прозрачная платежка, когда нет сомнений, что все в ней написанное соответствует тому, что ты потребляешь», - сказал Воробьев.

Управляющая компания ООО «Акцент» отчиталась о том, что произведенный перерасчет отражен в едином платежном документе потребителей за январь и составил 1 560 рублей возврата на лицевой счет.