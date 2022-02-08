РИАМО - 8 фев. Новый агропромышленный комплекс для хранения, переработки и упаковки картофеля и овощей открытого грунта начнет работу в Подмосковье в 2023 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Реализацией проекта занимается сельскохозяйственный производственный кооператив «Лесные дали».

Предприятие «Лесные дали» занимается производством овощей открытого грунта на территории Егорьевска с 2005 года. Основное направление предприятия – формирование полного цикла производства картофеля и овощей открытого грунта. Продукция предприятия реализуется под брендом «Лесные дали» в таких торговых сетях, как «Азбука Вкуса», «Ашан», «Магнит», «Лента», «Дикси» и других.

В 2021 году предприятие преступило к реализации проекта по строительству агропромышленного комплекса для хранения, переработки и упаковки картофеля и овощей открытого грунта. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта – более 1,5 млрд рублей. Площадь производственного здания составит порядка 35 тыс. кв. м, объем производства готовой продукции – не менее 40 тыс. тонн в год.

Реализация проекта позволит создать более 200 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Дополнительно в ходе реализации проекта планируется увеличение валового урожая предприятия, а также парка сельскохозяйственной техники. Плановый срок запуска агропромышленного комплекса – 2023 год. Выход предприятия на полную мощность планируется во 2 полугодии 2025 года.