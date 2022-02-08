РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Спортсмены из Котельников завоевали два призовых места на открытом первенстве по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания проходили 5 и 6 февраля во Дворце спорта единоборств в Москве.

Первое место в возрастной категории 16-17 лет завоевала Мария Самофалова, второе – Арсений Ксенофонтов в возрастной категории 12-13 лет.

Также Станислав Капсамун и Лев Крылов стали пятыми.