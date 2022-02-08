РИАМО - 8 фев. В Домодедове с начала программы социальной газификации работы провели в четверти населенных пунктов от плана. Все остальные работы проведут в установленные сроки, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Здесь большой запрос на догазификацию. Домодедово вошло в топ-8, где запрос на газификацию у жителей крайне высокий. 104 населенных пункта стоит в задаче. В 2021 году мы газифицировали 25, то есть сделали четверть от программы», - сказал Баранов.

Он отметил, что в текущем году осталось догазифицировать еще 79 населенных пунктов.

«В ряде населенных пунктов мы уже ведем работу. Жители могут посмотреть в какие сроки мы начинаем и завершаем работы в населенных пунктах. <...> Нет сомнений, что в эти сроки мы уложимся», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.