РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали женщину по подозрению в краже товаров на сумму более чем на 12 тыс. рублей из магазина в подмосковном Реутове, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 35-летнего представителя магазина, расположенного на Носовихинском шоссе. Он рассказал, что из торгового зала похищены товары. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в отдел полиции 27-летняя местная жительница. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.