Ожидается, что в 2022 году в Москве откроют сразу десять станций Московских центральных диаметров (МЦД). Часть из них будут новыми, остальные же прошли реконструкцию — об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, введение в работу новых станций увеличит привлекательность линий МЦД, которые выполняют функцию наземного метро. Где откроют станции диаметров и как их оборудуют, читайте в материале РИАМО.

МЦД-2

В 2022 году на этой линии МЦД заработают два масштабных транспортных узла. Первый — ТПУ «Печатники», который объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро. Благодаря введению в эксплуатацию транспортного узла 360 тысяч жителей юго-востока Москвы смогут с большим комфортом пользоваться общественным транспортом. Согласно прогнозам, к 2025 году пассажиропоток на новой станции Печатники составит 8,4 тысячи пассажиров в сутки.

На станции МЦД-2 «Калужско-Рижский» появятся две островные платформы с навесами. В надземном пассажирском терминале, который также называют конкорсом, установят турникеты и разместят залы ожидания. Терминал позволит перейти через Юго-Восточную хорду, выйти к улицам Полбина, Шоссейная, Люблинская, пересесть на «подземку». Сегодня же для прохода к метро нужно сделать большой крюк, но скоро эту проблему решат. Ожидается, что новую станцию МЦД-2 откроют в мае 2022 года.

Ориентировочно в марте планируют открыть второй крупный ТПУ — «Марьина Роща». Он позволит пересесть с МЦД-2 на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Также здесь запланированы пересадки на Большую кольцевую линию и МЦД-4. После открытия узла у более чем 60 тысяч жителей близлежащих районов появится возможность дойти до наземного метро пешком. Предполагается, что к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции Марьина Роща составит около 11,5 тысячи человек.

На первом этапе строительства на новой станции МЦД должны появится островная платформа с навесами и наземный пассажирский вестибюль с выходами на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи. Также градостроители соорудят безопасный переход через пути Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). В рамках развития МЦД-4 достроят вторую платформу — она появится через несколько лет.

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МЦД-4

Киевское направление МЖД тоже обзаведется новой станцией: на основе Минской создадут ТПУ, который свяжет Солнцевскую линию метро и наземный городской транспорт за счет организации комфортной пересадки. На станции Минская возведут две островные платформы, наземный вестибюль и навес, организованный по системе «сухие ноги», который ведет к «подземке». С этой станции МЦД можно будет выйти к Минской улице, проспекту Генерала Дорохова, Парку Победы и природному заказнику «Долина реки Сетунь».

Также в рамках МЦД-4 откроют пять станций, которые раньше находились на реконструкции. Так, на месте старой остановки Очаково в декабре откроют комфортабельный вокзал с надземным пассажирским вестибюлем и двумя островными платформами с навесами. После завершения реконструкции над железнодорожными путями появится удобный переход.

Вокзалом обзаведется и остановка пригородных электричек Мещерская. Предположительный месяц открытия — июнь. Здесь планируют возвести две островные платформы с навесами. Тоннель, который уже существует, удлинят и реконструируют — в итоге он превратится в комфортный терминал для пассажиров. Его оснастят всем необходимым: кассами, турникетами, эскалаторами и лифтами. Кроме того, здесь же построят переход через железнодорожные пути, который позволит безопасно добраться до поселка Мещерский, улицы Матросова в микрорайоне Востряково, ЖК «Мещерский лес» и станции метро «Говорово».Это должно значительно улучшить транспортную доступность местности.

Еще одна станция, которую, как ожидается, в июле 2022 года откроют после реконструкции, — Переделкино. Здесь возведут две островные платформы, как и на других станциях, и у них тоже будут навесы. Также на станции Переделкино должны открыть подземный вестибюль с выходами на Лукинскую улицу, 7-ю улицу Лазенки, к Мещерскому парку и городку писателей.

В 2022 году планируют закончить и реконструкцию соседней станции Лесной городок. Предполагается, что ее откроют в сентябре. На двух платформах с навесами пассажиры смогут спрятаться от снега и дождя. Сейчас на станции есть наземный настил, и вместо него здесь возведут подземный переход. Им смогут пользоваться жители дачного поселка Лесной городок и деревни Осоргино.

Масштабные изменения ждут станцию Толстопальцево — к апрелю 2022 года здесь построят подземный переход и реконструируют платформу.

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МЦД-1

«Подмосковье сегодня», Денис Трудников

Центральный диаметр «Белорусско-Савеловский» — действующий. В 2022 году здесь должны открыть после реконструкции сразу две станции.

Больше всего жители столицы ждут открытия Тимирязевской, которая станет частью крупного транспортно-пересадочного узла. В его состав, помимо станции МЦД-1, войдут одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии метро и остановки наземного транспорта. На Тимирязевской появятся две новые платформы с навесами и современный подземный пассажирский терминал, который интегрируют с вестибюлем в метро. В терминале будет все необходимое для удобства пассажиров: эскалаторы, лифты, кассы, туалетные комнаты. Также станет более комфортным переход через железнодорожные пути благодаря новому тоннелю. Открытие назначено на конец года.

В 2022 году, ориентировочно в сентябре, должна подойди к концу долгая стройка, которую уже не один год ведут на северо-востоке столицы. ТПУ «Окружная» объединит метрополитен (одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии), МЦК и МЦД. Градостроители обещают к концу года открыть северный вестибюль станции МЦД-1 с пешеходным переходом между МЦК и МЦД по крытой надземной пешеходной галерее, который так долго ждали местные жители.

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