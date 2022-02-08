РИАМО - 8 фев. Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-владелице компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольге Миримской, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города.

Басманный суд заключил Миримскую под стражу на срок до 15 февраля 2022 года.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере.

За это преступление ей могут назначить тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового, а также лишить права занимать определенные должности.