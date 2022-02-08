РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 фев. Жителям подмосковного Щелкова больше не нужно делать ПЦР-тест после недели лечения от Covid-19, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Теперь, если лечение будет длиться 7 дней и более, то для выписки не потребуется сдавать тест.



Повторный ПЦР-тест не нужен тем, кто заболел после 6 февраля; если время лечения составило 7 дней и более; при отсутствии симптомов заболевания.