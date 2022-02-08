РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Полицейские задержали подозреваемую в краже мобильного телефона из гипермаркета в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 45-летней жительницы Москвы о том, что в гипермаркете на улице Молодежной у нее был похищен мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 39-летняя жительница Чехова, у которой было изъято похищенное имущество. Полицейскими установлено, что злоумышленница обнаружила оставленный на продуктовом прилавке телефон заявительницы, который забрала себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.