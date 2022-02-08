РИАМО - 8 фев. Ушел из жизни глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Причиной смерти 43-летнего чиновника стал инсульт, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что мужчина был экстренно госпитализирован. В больнице он впал в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Носов родился 20 апреля 1978 года.

На протяжении 5 лет Носов занимал должность гендиректора особой экономической зоны «Иннополис». Также он был вице-губернатором Нижегородской области.

В прошлом году Носов получил назначение в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Он внес существенный вклад в развитие ряда регионов РФ.