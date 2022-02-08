РИАМО - 8 фев. В рамках президентского проекта социальной газификации с начала 2022 года в Подмосковье догазифицировали более 20 населенных пунктов, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Времени на раскачку у нас нет. Уже в этом году мы догазифицировали 21 населенный пункт», - сказал Баранов.

Он отметил, что стоит задача за год догазифицировать 1692 населенных пункта.

«В первом квартале нам необходимо догазифицировать 295 населенных пунктов», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.