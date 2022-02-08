РИАМО - 8 фев. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия - Кокоревского подворья. После окончания работ здание станет жилым, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект расположен по адресу: Софийская набережная, земельный участок 34/3. Установление видов разрешенного использования позволит на рассматриваемой территории площадью 0,28 га провести реставрацию объекта.

Там проведут работы под современное использование. Реконструкция пройдет в 6-этажном здании, оно является вторым по композиционному значению в подворье.

Правая сторона здания корпуса пришла в аварийное состояние, ее разобрали из-за опасности обрушения. Другая часть находится в неудовлетворительном состоянии.