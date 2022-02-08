РИАМО - 8 фев. Российский лыжник Александр Терентьев стал третьим в спринте свободным стилем на Олимпийских играх-2022 в Пекине и выиграл бронзовую медаль, сообщает Газета.ru.

Золото по итогам гонки получил норвежец Йоханнес Клебо, вторым пришел итальянец Федерико Пеллегрино. Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в забеге пятым, а Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

Для России бронза Терентьева стала 9-й на Олимпийских играх в Пекине и 4-й именно у лыжников. Ранее золото завоевал Александр Большунов, а также в активе россиян 2 серебряные медали — у Натальи Непряевой и Дениса Спицова.

22-летний Терентьев дебютировал за сборную России на международных соревнованиях в 2018 году.

Ранее российский спортсмен Виктор Уайлд также выиграл бронзу ОИ-2022 в параллельном гигантском слаломе.