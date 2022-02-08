РИАМО - 8 фев. Массовое ДТП с участием 9 автомобилей произошло на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в столице. В аварии пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Неподалеку от станции метро «Кунцевская» столкнулись 8 легковых машин и грузовик.

Три человека из числа пострадавших оказались зажаты в поврежденных автомобилях. Спасателям удалось вызволить их и передать врачам.

Также на место происшествия прибыл санитарный вертолет, на котором был эвакуирован один из пострадавших.

Названа предварительная причина массового ДТП в районе Рублевского шоссе>>