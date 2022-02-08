РИАМО - 8 фев. В настоящий момент в учреждениях Москомспорта занимаются 113,5 тыс. человек. В прошлом году они завоевали более 5,6 тыс. медалей на различных соревнованиях, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Таким образом, 49,2 тыс. человек находятся на этапе начальной подготовки, 54,9 тыс. - на тренировочном этапе спортивной специализации, 5,8 тыс. человек - на этапе совершенствования спортивного мастерства.

Еще 1,6 тыс. человек находятся на этапе высшего спортивного мастерства и 2 тыс. человек - спортсмены высокого класса.

Кроме того, более 4,8 тыс. жителей столицы входят в национальные сборные команды.

В прошлом году спортсмены из столицы завоевали более 5,6 тыс. медалей на всероссийских и международных соревнованиях по 102 видам спорта, в их числе 856 медалей на международных соревнованиях.

Они сохраняют лидирующие позиции в России не только по представительству в сборных командах, но и по достигнутым спортивным результатам.