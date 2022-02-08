РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Полицейские Балашихи задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже около 100 тыс. рублей через переводы с мобильного банка потерпевшей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по мкрн Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 24-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что молодой человек, с которым она познакомилась в интернете, находясь с ней в компьютерном клубе на ул. Центральной, завладел ее мобильным телефоном и денежными средствами. Сумма ущерба составила более 92 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции 21-летний ранее судимый местный житель.

Установлено, что злоумышленник попросил мобильный телефон заявительницы, чтобы вызвать такси, после чего скрылся, и несколькими транзакциями перевел ее денежные средства себе через приложение банка.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.