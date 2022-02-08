РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Воспитанник спортивной школы «Котельники» Даниил Фатеев завоевал серебро на 6-м Межрегиональном турнире по дзюдо памяти подполковников группы спецназа «Вымпел» А. С. Кайтукова и П. А. Скороходова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены состязались 5 и 6 февраля в Балашихе.

Фатеев занял второе место в весовой категории 81 кг. Спортсмена и тренера Ирину Матейчук поздравили с удачным выступлением.