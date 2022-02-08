РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 фев. Депутат Госдумы Александр Толмачев начал серию встреч с первичными ветеранскими организациями в рамках партийного проекта «Старшее поколение». По итогам встреч будет составлен график городских мероприятий, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«Мы в преддверии памятных дат встречались с руководителями первичных отделений, поэтому хотелось бы встретиться и с ветеранами, проживающими на разных территориях. Первой такую встречу решили провести на одной из самых отдаленных от центра территории — во Фрянове. За чашкой чая пообщались с ветеранами, поблагодарил их за неравнодушие и вручил благодарственные письма, очень радостно видеть ветеранов в добром здравии», — сказал Толмачев.

Кроме того, на встречах ветераны задали депутату Госдумы вопросы, касающиеся ЖКХ, транспортных и дорожных проблем. Подобные встречи будут проходить и в дальнейшем по возможностям здоровья ветеранов.