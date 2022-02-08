РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В клубе для людей с инвалидностью «Эдельвейс» в Подольске из-за пандемии начали делать онлайн мастер-классы по рисованию, вышивке, каллиграфии, фотографии, плетению из бумажной лозы и другие, сообщает руководство клуба.

Руководитель клуба «Эдельвейс» Надежда Штрекер знает об эффективности реабилитации людей с ограничениями по здоровью через творчество не понаслышке. Она многократно становилась призером чемпионатов России, Кубков Европы, Евразии и континентов среди танцоров на колясках, в Подмосковье не раз проводились ее персональные выставки живописи.

В клубе начали проводить мастер-классы по рисованию, вышивке, каллиграфии, фотографии, плетению из бумажной лозы и другие из-за пандемии. Для проведения обучения в онлайн-формате важно не только наличие интернета, но и оборудования, чтобы качественно снимать видеоуроки и мастер-классы, проводить встречи. Все необходимое для этого приобрела МТС. Дистанционные занятия большинство членов клуба уже освоило.

«Мы опробовали онлайн-формат наших мероприятий и видим, что он помогает, работает. Наши участники посетили дистанционно за 1,5 года ограничений десятки просветительских онлайн-встреч, интернет-конкурсов и интеллектуальных викторин. Для нас дистанционный формат – еще одна возможность жить полноценно, раскрывать свой потенциал, находить друзей и реализовываться. У нас в клубе собрались очень сильные люди, которые, несмотря на все сложности, продолжают идти вперед», – сказала Штрекер.

Клуб для людей с инвалидностью «Эдельвейс» помогает жить настолько активно и полноценно, насколько позволяет здоровье. Для этого нужно в первую очередь мужество, так как члены клуба в основном инвалиды с детства с нарушениями центральной нервной системы и психики, опорно-двигательного аппарата, по слуху, зрению или общему заболеванию. При этом им хочется танцевать, петь, рисовать, быть нужными.

С рождения многие инвалиды сталкиваются с барьерами недоступной среды, холодом равнодушия, насмешками окружающих, поражениями и неудачами. Но они не сдаются и достигают успехов в творчестве и спорте, образовании. В этом им помогает клуб. Все желающие могут вступить в его ряды, для этого нужно обратиться к администраторам по ссылке.