РИАМО - 8 фев. Очереди в поликлиниках в Москве на сегодняшний день практически отсутствуют, а время посещения составляет в среднем 40 минут, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая все необходимые медицинские процедуры, составляет около 40 минут», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он также добавил, что аналогичное посещение и медобследование в столичных КТ-центрах составляет порядка 2 часов.

Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, подчеркнул градоначальник.

«Скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого. Экстренная помощь прибывает в среднем за 11-12 минут», — резюмировал Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что 1,3 тыс. медицинских работников из стационаров направили на работу в амбулаторное звено.

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