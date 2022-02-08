РИАМО - 8 фев. В Подмосковье занимаются модернизацией поликлиник даже в условиях пандемии Covid-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В новом микрорайоне Измайловский лес в Балашихе открылась поликлиника для взрослых и детей. Ее работу проверил губернатор.

«Мы стараемся модернизировать поликлиники. Даже в условиях ковида открываем и за внебюджетные средства, и бюджетные большие проекты у нас идут», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе общения с сотрудниками поликлиники губернатор отметил, что от их работы многое зависит, в том числе ощущение безопасности пациентов.

В новой поликлинике открыли детское и взрослое отделения, каждое рассчитано на 50 посещений в смену. В кабинетах установили современное оборудование для качественной и быстрой диагностики. Пациентов будут принимать терапевты и узкие специалисты.