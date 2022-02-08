РИАМО - 8 фев. В группах столичной программы «Московское долголетие» участвуют 120 тыс. пенсионеров города. Они занимаются в 1,7 тыс. групп, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

22,8 тыс. горожан старшего возраста участвовали в тренировках и разминках на свежем воздухе, а 97,2 тыс. – проходили занятия в онлайн-формате. Дистанционные занятия были направлены на общефизическую подготовку. Также они включали уроки фитнеса, скандинавской ходьбы, гимнастики и так далее.

А в спартакиаде пенсионеров по 7 видам спорта приняли участие 2,5 тыс. человек. А еще свыше 3 тыс. человек программы поучаствовали в фестивалях, посвященных Дню пожилых людей.

Также в прошлом году в столице прошли соревнования по легкой атлетике, спортивному ориентированию, петанку и городошному спорту.

Кроме того, пожилые горожане могут сдавать нормы ГТО и заниматься по гимнастике цигун.