РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Производство экопунктов «РТ-Инвест» в микрорайоне Климовск Подольска с ноября 2021 года выпустило более 250 аппаратов разных моделей, сообщил начальник производства по сборке экопунктов Алексей Митин.

В настоящее время производят 3 вида аппаратов: внутренние, уличные малые и уличные большие. Они отличаются размерами и вариантами складирования. Все они сделаны из металла и являются антивандальными. Экопункты принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки, которые сортируют и спрессовывают, а затем распределяют по мешкам. После чего их вывозят и перерабатывают как вторсырье.

Аппараты оборудованы мониторами с тачскрином, на которых пользователям все интуитивно понятно. За каждую сданную бутылку или банку участнику программы лояльности начисляют 5 баллов, которые эквивалентны 1 бонусу во «ВкусВилле». Бонусы равны рублям, ими можно оплатить до 100% от суммы в чеке. При этом количество накопленных бонусов и суммы покупки не ограничены.

Для того, чтобы получить баллы, необходимо зарегистрироваться на сайте eco-punkt.ru и указать номер телефона, к которому привязана карта лояльности «ВкусВилла» «Давай дружить».

Сдавая тару, каждый покупатель получает чек с кодом, который необходимо ввести на сайте для зачисления бонусов. Можно отказаться от печати бумажного чека. В этом случае QR-код появится на экране автомата экопункта.

Бонусы начисляются в течение часа после сканирования. Выбор электронного варианта позволяет сократить образование вредных отходов, помочь сберечь древесину, воду и электроэнергию, используемые для производства бумажных чеков.

Проект призван повысить мотивацию жителей Московской области разделять отходы и сделать эффективнее использование системы роботизированного сбора вторичных ресурсов. Сегодня в 14 городах Московской области установлено более 280 экопунктов. Устройства расположены в доступных местах: в торговых центрах, парках, МФЦ, школах и спортивных центрах. К лету в Подмосковье планируют установить еще 250 экопунктов.

На производстве площадью 1,2 тыс. кв. м трудятся 25 человек, в основном механики и электромонтажники со средним техническим образованием. Примерно половина из них - это местные жители.

Производство экопунктов могут увеличить в 2 раза и выпускать до 600 аппаратов в месяц. Но на данный момент такой необходимости нет.