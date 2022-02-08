РИАМО - 8 фев. Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве за прошедшую неделю снизилось на 6%, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений омикроном, где-то около 6% снижение. На этой неделе <...> это падение будет более существенным», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Градоначальник также добавил, что число больных, поступающих в стационары, за неделю выросло на 15%. По его словам, на данным момент 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.

Ранее Собянин выразил надежду, что на текущей неделе будeт снижено число новых выявленных заболевших коронавирусом и уменьшен уровень госпитализаций тяжелых пациентов.

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