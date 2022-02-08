РИАМО - 8 фев. В новом микрорайоне Измайловский лес в Балашихе открылась поликлиника для взрослых и детей. Во взрослом отделении пока принимают только пациентов с ОРВИ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Балашихе - в новом микрорайоне Измайловский лес - больше 10 тысяч жителей, а к 2024 году будет 20 тысяч. Им в первую очередь нужна инфраструктура. Уже есть детский сад, строим школу на 1,7 тысячи мест. Сегодня открыли поликлинику для взрослых и детей», — написал Воробьев во «ВКонтакте».

Он уточнил, что пока во взрослом отделении принимают только жителей с ОРВИ из-за ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса. Там постоянно работают участковые педиатры, терапевты, неотложная помощь. Профильные специалисты будут приезжать раз в неделю, когда будет возобновлен плановый прием в поликлиниках в Подмосковье.

Поликлиники в Московской области теперь открыты с 08:00 до 20:00 без выходных, лаборатории работают круглосуточно. В медучреждениях разделяют потоки здоровых людей и пациентов с признаками ОРВИ.

Губернатор ранее отмечал, что в текущую волну коронавируса загрузка поликлиник стала особенно сильной. В связи с этим в медучреждениях открыли дополнительные кабинеты неотложной помощи, туда можно прийти без записи.