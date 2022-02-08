РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Жители подмосковного Подольска до 20 февраля могут передать спортинвентарь нуждающимся детям в рамках акции «Спорт каждый день», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации мероприятий календаря «Партия добрых дел» с 7 по 21 февраля во всех регионах страны пройдет акция «Спорт каждый день», приуроченная ко Дню зимних видов спорта в России, целью которой является сбор спортинвентаря для зимних видов спорта и передача его воспитанникам соцучреждений для несовершеннолетних и детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Так, в Подольске благотворительная акция «Спорт каждый день» будет проходить с 8 по 20 февраля. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого они могут принести с 10:00 до 17:00 спортивные принадлежности в волонтерский центр по адресу: улица Ульяновых, дом 1. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)750-04-93.