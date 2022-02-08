РИАМО - 8 фев. В 2022 году в 473 многоквартирных домах региона проведут капремонт систем газоснабжения. Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту систем газоснабжения в рамках программы капремонта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства ЖКХ.

«В Московской области программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На текущий момент ремонт проведен в свыше 1 100 многоквартирных домах. Данные работы призваны существенным образом повысить газовую безопасность», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее капремонт систем газоснабжения в домах проводился совместно с ремонтом и утеплением фасада. Однако в течение 3 последних лет капремонт газовых систем проводится в независимости от фасадных работ.

По словам гендиректора подмосковного Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Валерия Николова, еще одним важным нововведением в 2022 году станет обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире региона. Работы также будут проводиться в рамках программы капремонта.

Для обеспечения безопасности работ при капремонте системы газоснабжения (внутридомового газопровода) используются газовые краны, имеющие три степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

Отмечается, что замена оборудования, входящего в состав внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией.

По истечении 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода необходимо провести его техническое диагностирование или, если диагностирование не проводилось, замену внутридомового газопровода.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов жители Подмосковья могут на интерактивной карте на сайте регионального Фонда капремонта.