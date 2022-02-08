РИАМО - 8 фев. В 2021 году в столице создали около 1,3 тыс. новых общедоступных спортивных зон, на сегодняшний день в городе их насчитывается 27 826, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Больше всего таких площадок - в собственности у города, их более 23 тыс. В федеральной собственности находится 821 объект, к их числу относятся университетские и ведомственные площадки.

Еще более 3,7 тыс. зон владеют частные собственники.

Среди существующих сегодня зон больше всего спортивных площадок и полей, их насчитывается 8 832. Также есть 8 338 спортивных залов и 4 364 тренажерных городка.



Помимо этого, москвичи могут посещать 1 447 бассейнов, 1 338 футбольных полей, 1 250 легкоатлетических дорожек.



Есть еще роллердромы, конноспортивные поля, скалодромы, стрельбища, автодромы, пейнтбольные площадки и многое другое.