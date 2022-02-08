РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. В рамках второго тура Открытого зимнего первенства городского округа Люберцы по футболу команда «Котельники» обыграли «Люберцы-М» со счетом 13:3, передает пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Матч проходил на стадионе «Торпедо».

6 голов забил Андрей Сысоев, 2 – Алексей Михайлов, по 1 мячу в ворота соперников отправили Андрей Воскобоев, Андрей Гудов, Виктор Капшуков, Сергей Лобанов и Александр Никифоров.

В настоящий момент ФК «Котельники» занимают вторую строчку в турнирной таблице после ФК «Люберцы».