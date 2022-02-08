РИАМО - 8 фев. В городском округе Клин пройдет зимний фестиваль «Самоварное настроение». Он станет частью губернаторской программы «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители и гости Клина смогут посетить фестиваль 12 февраля в Сестрорецком парке, начало мероприятия запланировано на 12:00. Посетителей фестиваля ждут выставка самоваров, игры, танцы и чаепитие.

Кроме того, на фестивале пройдет конкурс по скорости кипячения полного самовара воды. Принять участие в соревновании смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Конкурс стартует ориентировочно в 13:10 рядом со сценой в амфитеатре.

Получить подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно в управлении социально значимых проектов по телефону: 8(49624) 2-77-90.