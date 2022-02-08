РИАМО - 8 фев. Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в стационары столицы увеличился за минувшую неделю на 15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поступление тяжелых больных в стационарное звено за прошлую неделю увеличилось на 15%. <...> Надеемся, что на этой неделе будет видно снижение объемов госпитализации», — сказал мэр в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Градоначальник также отметил, что коечный фонд в Москве нарастили с запасом — до 5 тыс. Собянин также подчеркнул, что нагрузка на амбулаторное звено сейчас очень большая.

«За прошлую неделю было зафиксировано 780 тыс. контактов медработников с больными ОРВИ и Covid-19», — подчеркнул он.

За прошедшие сутки в Москве выявили 12 902 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии было зарегистрировано 2 524 235 случаев коронавируса.

Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от коронавируса. Отечественные вакцины доказали свою эффективность относительно всех мутаций инфекции.

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