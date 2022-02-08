РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Детский квест и анимационную программу проведут во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 12 февраля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дворец культуры «Октябрь» приглашает ребят и их родителей 12 февраля на мероприятия проекта «Всей семьей во Дворец». В программе: 13:00 – детская анимационная программа «Путешествие по сказкам»; 14:00 – квест «Тайник старинного особняка»; 15:00 – кинопоказ мультипликационного фильма «Сезон охоты».

Посетить мероприятия можно будет бесплатно по пригласительным билетам. Заказать билеты можно по телефону: 8(496)754-45-56, а также получить их на вахте ДК «Октябрь».